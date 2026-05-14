Katze getötet: Verdächtige stellen sich

Ein verstörendes Video sorgt in Tirol für Entsetzen: Vier junge Verdächtige sollen eine Katze misshandelt und getötet haben. Offenbar filmten sie die Tat sogar mit. Nachdem die Aufnahmen viral gingen, stellten sich die Beschuldigten nun der Polizei.

Vier mutmaßliche Tierquäler im Alter zwischen 16 und 24 Jahren haben sich am Donnerstag bei der Polizei in Westendorf (Bezirk Kitzbühel) gestellt.

Sie sollen bereits am 30. April auf einem Schotterplatz in Brixen im Thale eine Katze mit einer Schaufel misshandelt und getötet haben. Laut Ermittlern wurde die Tat offenbar mit dem Handy gefilmt. Das Video verbreitete sich anschließend über Social Media.

Beschuldigte geständig

Die vier Verdächtigen zeigten sich laut Polizei „geständig und reumütig“. Sie wurden bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Bereits am 2. Mai hatten zwei Jugendliche in Fieberbrunn Anzeige erstattet, nachdem sie das Video über einen Messengerdienst erhalten hatten. Die Ermittler sicherten die Aufnahmen und konnten die Beteiligten identifizieren.

Politik fordert härtere Strafen

Der Fall löste auch politische Reaktionen aus. ÖVP-Sicherheitslandesrätin Astrid Mair erklärte, man müsse ernsthaft darüber diskutieren, „ob der gesetzliche Schutz und die rechtliche Stellung von Tieren weiter gestärkt werden müssen“. Auch die SPÖ forderte strengere Strafen für Tierquälerei.

Tierschutzsprecherin Claudia Hagsteiner sprach von einem „Ausdruck von tiefstem Sadismus“ und betonte, Täter solcher „Abscheulichkeiten“ müssten härter bestraft werden. Auch Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger verlangte eine Verschärfung des Strafrechts auf Bundesebene. „Bestialische Fälle von Missbrauch von Tieren“ müssten strenger geahndet werden.