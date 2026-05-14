Sparpakete bescheren FPÖ regelrechten Umfrage-Boost

Auch Parteichef Herbert Kickl selbst feiert einen neuen Umfragerekord - konkret bei der Kanzlerfrage.
Die Sparpakete, die die Ampelkoalition im Zuge der Budgetverhandlungen vorgestellt hat, bescheren ihr jetzt einen Umfragerückschlag. In der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte von 4. bis 12. 5., max. Schwankung 2,2 %) gibt es im Gegenzug einen Höhenflug, und zwar nicht nur für die oppositionelle FPÖ, sondern vor allem für ihren Parteichef Herbert Kickl.
FPÖ wieder auf Rekordhoch
Wäre am kommenden Sonntag eine Nationalratswahl, käme die FPÖ laut Lazarsfeld-Hochrechnung auf 38 %. Das ist nicht nur der erste Platz, die Blauen haben damit auch wieder ihren Umfragerekord eingestellt.
Das ist die aktuelle Kanzlerfrage
Und nicht nur das. Erstmals erreicht Parteichef Herbert Kickl bei der (fiktiven) Kanzlerfrage 36 %, das hatte er in dieser Lazarsfeld-Umfrage-Reihe noch nie, bisher waren 34 % sein Höchstwert. Kanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie sein Vize Andreas Babler (SPÖ) liegen mit 13 bzw. 8 % weit dahinter.
Ampel hätte 5 Mandate zu wenig
Auch in der Sonntagsfrage sieht es für die Ampelkoalition eher traurig aus: Zwar kann sich die ÖVP von 19 auf 20 % steigern, die SPÖ fällt aber wieder auf Platz 3 zurück und hat nur noch 19 %. Und auch die NEOS haben aktuell nur 7 %. Das kann sich in Sachen Parlamentsmehrheit nicht mehr ausgehen - 87 Mandate brächte die Ampel im 183-köpfigen Nationalrat auf die Waage - das wären gleich um 5 Sitze zu wenig.