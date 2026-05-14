Sparpakete bescheren FPÖ regelrechten Umfrage-Boost

Auch Parteichef Herbert Kickl selbst feiert einen neuen Umfragerekord - konkret bei der Kanzlerfrage.

Die Sparpakete, die die Ampelkoalition im Zuge der Budgetverhandlungen vorgestellt hat, bescheren ihr jetzt einen Umfragerückschlag. In der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Befragte von 4. bis 12. 5., max. Schwankung 2,2 %) gibt es im Gegenzug einen Höhenflug, und zwar nicht nur für die oppositionelle FPÖ, sondern vor allem für ihren Parteichef Herbert Kickl.

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FPÖ wieder auf Rekordhoch

Wäre am kommenden Sonntag eine Nationalratswahl, käme die FPÖ laut Lazarsfeld-Hochrechnung auf 38 %. Das ist nicht nur der erste Platz, die Blauen haben damit auch wieder ihren Umfragerekord eingestellt.

Das ist die aktuelle Kanzlerfrage

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Und nicht nur das. Erstmals erreicht Parteichef Herbert Kickl bei der (fiktiven) Kanzlerfrage 36 %, das hatte er in dieser Lazarsfeld-Umfrage-Reihe noch nie, bisher waren 34 % sein Höchstwert. Kanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie sein Vize Andreas Babler (SPÖ) liegen mit 13 bzw. 8 % weit dahinter.

Ampel hätte 5 Mandate zu wenig

Auch in der Sonntagsfrage sieht es für die Ampelkoalition eher traurig aus: Zwar kann sich die ÖVP von 19 auf 20 % steigern, die SPÖ fällt aber wieder auf Platz 3 zurück und hat nur noch 19 %. Und auch die NEOS haben aktuell nur 7 %. Das kann sich in Sachen Parlamentsmehrheit nicht mehr ausgehen - 87 Mandate brächte die Ampel im 183-köpfigen Nationalrat auf die Waage - das wären gleich um 5 Sitze zu wenig.