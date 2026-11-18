Axel Hoffmann war 22 Jahre beim ORF tätig - nun erreichte ihn ein Mail mit der Kündigung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ob beim "Song Contest", bei der "Starnacht" am Wörthersee, dem "Opernball" oder den "Dancing Stars": ORF-Mitarbeiter Axel Hoffmann hat in seinen 22 Jahren beim ORF als Regisseur und Aufnahmeleiter viel gesehen. Auch im Sport war er immer wieder im Einsatz.

"Synergien nutzen"

Nun erreichte ihn eine Mail, wie er auf Instagram schreibt. Diese besagt, dass er nach dem Jahreswechsel nicht mehr für den ORF tätig sein werde. "Synergien nutzen nennt ihr das", so Hoffmann. Und weiter: "Ihr habt echt Klasse. Hut ab."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

KollegInnen sind traurig

Kolleginnen springen ihm zur Seite: "Axel ich habe jede einzelne Sendung mit dir genossen! Egal um welche Uhrzeit (5:00 Früh 5 Uhr Nachmittag)- du warst immer gut drauf, wertschätzend, lustig, professionell und einfach a liaba Kerl! Alles Gute für deinen Weg, wer mit dir zusammenarbeiten darf, kann sich glücklich schätzen!

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Tut mir leid

Auch Missy May äußert sich dazu: "Es tut mir so leid." Und ein anderer Kollege: "Willkommen im Club. Bei mir und Andi B. wars nach 30 bzw. bei Andi nach 40 Jahren ein Anruf. Tut mir leid für dich Axel, warst ein feiner Kollege."

In der Debatte geht es oft darum, dass man sich auf Augenhöhe von MitarbeiterInnen trennen soll.