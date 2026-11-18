Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits sieht sich nach seiner Hauptrolle in der Tragikomödie "Benko – Size Does Matter" mit persönlichen Anfeindungen konfrontiert.

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In dem satirischen Filmprojekt "Benko – Size Does Matter" verkörperte Thomas Stipsits den gefallenen Immobilien-Tycoon René Benko und löste damit eine breite gesellschaftliche Debatte aus. Die Hassnachrichten gingen so weit, dass auch seine Familie worden sei. Daher richtete sich Stipsits in einer Videobotschaft an die Fangemeinde.

Während der Schauspieler betonte, dass er für sachliche Auseinandersetzungen und konstruktive Kritik an seiner darstellerischen Leistung jederzeit offen sei, verurteilte er das Überschreiten der privaten Grenze aufs Schärfste: "Das geht so nicht! Meine Eltern hätten gesagt, so etwas macht man einfach nicht."

Sorge um den Schutz der Familie

Besonders der Umstand, dass Verfasser eigens zu seinem privaten Wohnsitz gefahren sind, um dort feindselige Botschaften zu deponieren, sorgt bei dem Steirer für Unverständnis und Verärgerung. Öffentliche Berichterstattung oder Kritik an seiner Person könne er problemlos aushalten, doch die Privatsphäre seiner Familie müsse unantastbar bleiben.

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In dem Haus lebe schließlich nicht nur er als Person des öffentlichen Lebens, sondern auch seine Angehörigen, die vor derartigen Einschüchterungsversuchen geschützt werden müssten: "Persönlich zu meinem Haus zu fahren, finde ich nicht so cool!"

Dringender Appell zur Besonnenheit

Mit einem dringenden Appell wandte sich der Kabarettist direkt an die Öffentlichkeit und forderte eine klare Trennung zwischen Kunstfigur und Realität. Er mahnte zu Besonnenheit: "Also, bitte, cool down. Es war ein Film und ich bin auch nicht der René Benko, das muss man auch mal verstehen."

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Stipsits forderte einen respektvollen Umgang miteinander und schloss mit der deutlichen Bitte, ihn und seine Liebsten in den eigenen vier Wänden in Ruhe zu lassen, um das private Zuhause als sicheren Rückzugsort zu bewahren und seinen Kindern ein behütetes Aufwachsen zu ermöglichen. Seine Fans und Kollegen stellen sich geschlossen hinter den Schauspieler.