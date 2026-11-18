Moderatorin Verena Hartlieb schwärmt im Netz von ihrem Kollegen Norbert Oberhauser! Im feinen James-Bond-Smoking verdreht der Grazer Charmeur seiner Kollegin den Kopf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit einem augenzwinkernden Social-Media-Posting hat ORF-Moderatorin Verena Hartlieb für Schmunzeln gesorgt. Auf Instagram adelte die beliebte TV-Journalistin ihren "Studio 2"-Kollegen Norbert Oberhauser im eleganten Smoking kurzerhand zum James Bond des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Eleganter Auftritt im James-Bond-Look

Auf dem geteilten Foto präsentiert sich Oberhauser strahlend im perfekt sitzenden schwarzen Smoking samt eleganter Fliege, während sich Kolleginnen an seine Seite schmiegen. Hartlieb versah das Bild mit den Zeilen "Alle Jahre wieder … Ein bisserl Spaß muss sein …" und krönte den Grazer Moderator mit einem bunten Schriftzug als "Mr. Studio 2 Bond 007".

Barbara Karlich stieg wenig später ebenfalls auf den Zug auf und bezeichnete sich selbst als Miss Moneypenny und Verena Hartlieb als sein Bond-Girl. "Sag GUTE NACHT Robert Pattinson, hier ist der echte James Bond", schrieb sie dazu.

Familiärer Neuanfang nach Ehe-Aus

Abseits des Fernsehstudios am Küniglberg hat der smarte Moderator privat längst seinen ganz persönlichen Heimathafen gefunden. Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Sarah im Jahr 2023, mit der er fast ein Jahrzehnt verheiratet war und zwei gemeinsame Söhne hat, fand Oberhauser im Sommer 2024 neues Liebesglück an der Seite seiner Lebensgefährtin Julia.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die beiden machten aus ihrer Zuneigung kein Geheimnis und zeigten sich glücklich vereint bei gesellschaftlichen Anlässen.

Zwillingsglück krönte die Partnerschaft

Das private Glück des Moderators wurde im laufenden Jahr vollendet. Im Jänner 2026 verkündete das Paar voller Vorfreude die Schwangerschaft, ehe am 24. Juni 2026 zwei gesunde Zwillingsmädchen das Licht der Welt erblickten.

Norbert OBERHAUSER mit Freundin Julia © Andreas Tischler / Vienna Press

Seither meistert der Grazer Fernsehliebling den Spagat zwischen Windelwechseln und der täglichen Live-Präsenz im ORF mit gewohnter Souveränität. Oberhauser hat die Lizenz zum Strahlen.