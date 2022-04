Zweiter Anlauf: Austria muss heute liefern

Thriller um die Lizenz: Bis heute müssen die Veilchen nachbessern.

Schicksalstag für die Zukunft der Austria! Die Veilchen müssen bis heute neue Dokumente an die Bundesliga abgeben, um die Lizenz in 2. Instanz noch zu bekommen. Sonst droht der Zwangsabstieg. "In Wirklichkeit geht es darum, zu untermauern, wie wir Kosteneinsparungen und Erlössteigerungen rechtfertigen, die wir im Lizenzbudget abgegeben haben", sagt AG-Vorstand Gerhard Krisch.

In erster Instanz wurde das "Pickerl" aus finanziellen und rechtlichen Gründen noch verweigert. Doch woran hakt es genau? Zum einen bei der Vereinsstruktur. Die Liga bemängelt, dass im Aufsichtsrat vier Stimmen für die Austria, aber auch vier Stimmen für die Investorengruppe "Viola Investment" vorhanden sind. Der Verein ist nun gezwungen, eine weitere Person aus dem Klub in den Aufsichtsrat zu setzen. Der zweite Themenblock ist wirtschaftlich weit gefasst. Es geht dabei auch um geplante Transfererlöse, die die Austria mit 1,5 Millionen Euro ("gemäß Zehnjahresschnitt") beziffert hat. Die Begutachter hätten mit den jüngsten drei Jahren einen anderen Maßstab angelegt, wo sie nur auf 1,2 Millionen Euro kämen, so Krisch.

Sportdirektor Ortlechner: »Bin sehr, sehr positiv«

Wegen verpasster Fristen kassierte die Austria einen Vier-Punkte-Abzug für die kommende Saison und eine Geldstrafe von 20.000 Euro. Auch hier kann noch Einspruch eingelegt werden. Bis spätestens 27. April muss das Protestkomitee ein Urteil abgeben. Danach bleibt nur noch der Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht. Sportdirektor Manuel Ortlechner gibt sich, was die Lizenz betrifft, zuversichtlich: "Ich bin guter Dinge, dass es uns gelingt, weil es weniger mit Liquidität zu tun hat. Meiner Auffassung nach geht es primär darum, die Lizenz dann zu erhalten, wenn die Liquidität für ein weiteres Spieljahr gewährleistet ist. Ich glaube, das ist der Fall. Deswegen bin ich sehr, sehr positiv."

Aus der 2. Liga erhielten St. Pölten und Innsbruck in 1. Instanz keine Lizenz.