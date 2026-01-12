Alles zu oe24VIP
Eisiges Eislaufen: Welser EIS-8erBahn in 10. Saison gestartet
Eisiges Eislaufen: Welser EIS-8erBahn in 10. Saison gestartet

12.01.26, 10:01 | Aktualisiert: 12.01.26, 11:07
In einer Eislauf-Pause kann man sich mit einem Kakao wärmen.

Wels. Die Welser EIS-8erBahn ist am 9. Jänner offiziell in ihre zehnte Eislaufsaison gestartet. Passend zu den winterlichen Bedingungen wurde heute der Startschuss für das Jubiläum „10 Jahre EIS-8erBahn“ gegeben. Dank der Unterstützung des langjährigen Hauptsponsors max.center bleibt das Eislaufen von Montag bis Freitag auch heuer wieder kostenlos. 

Auf einer Fläche von 35 Metern Länge und 17 Metern Breite lädt das eisige Parkett zwischen den historischen Stadtplatzhäusern dazu ein, Schwung zu holen und Runden zu drehen. Prägendes Element der Anlage ist der 120 Meter lange, kurvige Eispfad in Form einer Acht. Zusätzlich wird an Werktagen von 15 bis 18 Uhr Stöckln angeboten. Die Eisbahn hat bis 17. Februar geöffnet, somit auch am Faschingsdienstag. Am Wochenende kostet der Eintritt sechs Euro, bzw. vier Euro für Kinder.

