Von Rodelpartie bis Padel-Tennis: Neue Sportplattform motiviert

Mit fit.linz.at startet neue Plattform für Gesundheit und Bewegung.

Linz. Mit der kürzlich neu gestarteten Plattform fit.linz.at geht die Stadt Linz einen weiteren Schritt in Richtung Gesundheitsförderung und Bewegungsfreude. „Die Plattform bietet einen niederschwelligen Zugang zu Informationen rund um Bewegung und Gesundheit – und motiviert damit Menschen in Linz, ihren Lebensstil positiv zu beeinflussen. Der Sport-Atlas auf fit.linz.at schafft einen klaren Überblick über die Linzer Vereine und Sportstätten. Damit wird es einfacher, aktiv zu werden und passende Bewegungsangebote zu finden. Besonders erfreulich ist, dass auch Serviceleistungen wie Beratung und Förderung dort gebündelt zur Verfügung stehen“, erklärt die neue Sportreferentin Vizebürgermeisterin Karin Leitner (SPÖ).

Tipp passend zu den Wetterbedingungen: Alle 36 Linzer Rodelhügel sind im Sport-Atlas aufgelistet.