Stromunfall in Wien - Arbeiter (49) lebensgefährlich verbrannt

Auf dem Gelände der ehemaligen Ankerbrotfabrik in Favoriten kam es am Montag zu einem entsetzlichen Arbeitsunfall - dabei gerieten zwei Männer (49 und 21) in den Starkstrom - der ältere der beiden schwebt in Lebensgefahr.

Wien. Soviel ist derzeit über die Ereignisse in einem Schaltraum in der Absberggasse bekannt: In der ehemaligen Ankerbrotfabrik im 10. Bezirk, die jetzt zahlreiche Institutionen für zeitgenössische Kunst (Ateliers, Galerien und Schauräume) beherbergt, kam es in den Vormittagsstunden zu einem schlimmen Unfall bei Arbeiten am Strom. oe24-Infos zufolge sind die bedauernswerten Beteiligten nicht von den Wiener Netzen, sondern von einer privaten Firma.

© Viyana Manset Haber

Aus noch nicht geklärter Ursache kam ein 49-Jähriger mit Starkstrom in Berührung und erlitt dabei großflächige Verbrennungen. Der Mann, der lebensgefährliche Verletzungen erlitt, musste von der Rettung stabilisiert und hernach ins AKH auf die Intensivstation für Schwerbrandverletzte gebracht werden.

Da bei dem Vorfall auch ein kleinerer Brand in dem Raum entstand, löschten Kräfte der Berufsfeuerwehr die Flammen ab.

Sein 21-jähriger Kollege hat es offenbar nicht ganz so arg erwischt - der Jüngere stand etwas weiter von der Hochspannungsleitung entfernt. Auch er musste mit Verbrennungen ins Spital gebracht werden.

Vor Ort sind derzeit Erhebungen von den Brandermittlern der Polizei - auch das Arbeitsinspektorat wurde eingeschaltet.