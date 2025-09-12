Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme von Verdächtigem bekannt

Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk haben die Ermittler nach Worten von Präsident Donald Trump einen Tatverdächtigen gefasst.

"Ich glaube, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag dem Sender Fox News. Demnach befindet sich der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam. Eine Person, die den Verdächtigen kenne, habe ihn angezeigt. Der 31-jährige Kirk war ein einflussreicher konservativer Aktivist und Unterstützer Trumps.

Er war am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor rund 3.000 Menschen an einer Universität im US-Staat Utah mit einem Schuss getötet worden. Nach der Tat war mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Verdächtigen gefahndet worden.

