Kirk-Attentat: Widerliche Kommentare unter ORF-Posting

12.09.25, 09:54 | Aktualisiert: 12.09.25, 11:12
Über Stunden griff kein Social-Media-Mitarbeiter des ORF ein. 

Das Attentat auf Charlie Kirk erschüttert die USA. Der Trump-Aktivist wurde bei einem gezielten Schussattentat ermordet. Noch ist der Schütze nicht gefasst. "Die Ermittlungen dauern an, und wir werden weiterhin Informationen veröffentlichen", so FBI-Direktor Kash Patel.

Während auch das offizielle Österreich das Attentat verurteilte, waren ausgerechnet auf dem X-Account ORF Breaking News zahlreiche pietätlose Kommentare zu lesen.

Wüste Beschimpfungen

So schrieb etwa ein User: „Rest in Piss, du dummer Hurensohn", ein anderer: „Ein herber Verlust für die Nazis".

Brisant: Die Beschimpfungen sind noch immer unter dem Posting zu lesen und wurden auch zwei Tage nach dem Attentat noch nicht gelöscht.

Auch im Online-Forum des "Standard" waren teils geschmacklose Kommentare zum Tod von Kirk zu lesen. Diese wurden nach Protesten aber immerhin gelöscht.

