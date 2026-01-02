Zwischen Schnee und Sand – So urlauben die Promis im Winter

Die heimischen VIPs lieben den Wintersport, die internationalen Promis findet man häufiger am Sandstrand wieder.

Während hierzulande der Winter den Alltag bestimmt, genießen zahlreiche Prominente eine wohlverdiente Auszeit – entweder tief verschneit in den Bergen oder fernab der Kälte unter Palmen. Ob entspannt oder sportlich aktiv: Der Winterurlaub zeigt sich bei den Stars von seiner glamourösen Seite.

Im noblen Skiort Aspen geben sich derzeit internationale Größen die Klinke in die Hand. Kim Kardashian und Mariah Carey wurden dort gesichtet, wo Luxus, Pulverschnee und Après-Ski auf höchstem Niveau zusammentreffen. Zwischen Designer-Wintermode und sonnigen Pistenmomenten lassen es sich die beiden US-Stars sichtlich gutgehen.

Kim Kardashian wurde in Aspen gesichtet.





Auch die österreichische Prominenz zieht es großteils in den Schnee. In Kitzbühel, einem der traditionsreichsten Wintersportorte des Landes, verbringen derzeit mehrere bekannte Persönlichkeiten ihre Zeit. Fußballstar David Alaba genießt gemeinsam mit seiner Familie entspannte Tage in den Tiroler Alpen. Ebenfalls vor Ort: Kristall-Erbin und Unternehmerin Victoria Swarovski, Mausi Lugner sowie Kathi Stumpf. Ob auf den Pisten oder beim Flanieren durch die Gamsstadt – Kitzbühel ist einmal mehr gesellschaftlicher Hotspot.





Ganz anders gestaltet sich der Winter für einige internationale Topmodels. Izabel Goulart und Alessandra Ambrosio und entspannen stattdessen in der Sonne. Leichte Outfits, Strandfeeling und Erholung stehen bei ihnen im Mittelpunkt – ein Kontrastprogramm zum alpinen Winter.

Heimische Sonnenanbeter

Auch aus Österreich gibt es prominente Sonnenflüchtlinge: Moderatorin Silvia Schneider hat sich ebenfalls in wärmere Gefilde verabschiedet. Auf den Malediven tauscht sie dicke Winterjacken gegen Badebekleidung und erkundet bei Tauchgängen die Unterwasserwelt. Ruhe, Natur und Erholung stehen für sie dabei klar im Fokus.

Silvia Schneider ist auf den Malediven.

Kurz vor dem Abflug stehen zudem Ekaterina und Christian Mucha, die sich ebenfalls auf eine Reise zu dem Insel-Atoll vorbereiten. Für sie beginnt die Auszeit vom Winter also erst – Sonne, Meer und Entschleunigung inklusive.