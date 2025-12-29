Silvester-Hotspot Kitzbühel: Hier feiert die Prominenz ins neue Jahr

Kitzbühel rüstet sich für eine glanzvolle Silvesternacht: Die Gamsstadt wird auch heuer wieder zum Treffpunkt der Prominenz, wo zwischen Hüttenpartys, exklusiven Feiern und privaten Soiréen der Jahreswechsel begangen wird.

Die Gamsstadt zeigt sich auch heuer wieder von ihrer schillerndsten Seite: Kitzbühel zählt zu Silvester einmal mehr zu den angesagtesten Promi-Hotspots des Landes. Zwischen verschneiten Hängen, luxuriösen Chalets und legendären Hütten trifft sich die Society, um das alte Jahr gebührend zu verabschieden und das neue stilvoll zu begrüßen.

Mehr lesen:

Fixer Mittelpunkt des nächtlichen Treibens ist erneut Rosi’s Sonnbergstuben. Auf der Kult-Hütte wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, getanzt und angestoßen – ganz so, wie es die Silvestertradition verlangt. Wer Rang und Namen hat, lässt sich dieses Spektakel nicht entgehen. Parallel dazu sorgen auch zahlreiche Feiern im Zentrum der Stadt für ausgelassene Stimmung.





Villa mit Pyjamapflicht

Abseits des öffentlichen Trubels wird jedoch ebenso exklusiv gefeiert. Mausi Lugner verbringt den Jahreswechsel in privatem Rahmen bei ihrem guten Freund Karl Schweigl, dem Besitzer der legendären Jürgens-Villa. Dort lädt der Gastgeber zu einer Silvesterparty im engsten Freundeskreis – fernab von Blitzlichtgewitter, aber nicht weniger ausgelassen. Dresscode: Pyjama. Für Mausi ist daher klar: "Ich bin nackt."

Auch weitere bekannte Gesichter haben sich über den Jahreswechsel in Kitzbühel eingefunden. Kathi Stumpf und Alex Beza genießen ebenfalls die besondere Atmosphäre der Gamsstadt und zählen zu jenen, die Silvester zwischen Piste, Party und Promi-Treffpunkt verbringen. David Alaba und seine Familie verbringen den Jahreswechsel eher abseits der Öffentlichkeit in seiner Kitzbühel-Villa.

Damit bestätigt Kitzbühel einmal mehr seinen Ruf als winterlicher Treffpunkt für die Reichen, Schönen und Feierfreudigen. Ob auf der Sonnbergstuben, in der Innenstadt oder hinter verschlossenen Villentoren – der Jahreswechsel in der Tiroler Nobelstadt verspricht auch diesmal Glamour, Exklusivität und lange Nächte.