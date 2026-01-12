Sternsinger auf Besuch bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im NÖ Landhaus

Sternsinger aus der Dompfarre St. Pölten haben kürzlich die traditionellen Friedenswünsche und Segensgrüße ins NÖ Landhaus nach St. Pölten gebracht und wünschten dabei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) alles Gute für das Jahr 2026.

Bei dieser Gelegenheit sprach die Landeshauptfrau den vielen Sternsingerinnen und Sternsingern, ihren Begleiterinnen und Begleitern sowie den Ehrenamtlichen im Hintergrund in den Pfarren Respekt und Anerkennung aus und dankte allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, die diese Aktion großzügig unterstützen.

Botschafter des Friedens

„Das Sternsingen ist ein wunderschönes Brauchtum, tief verwurzelt in unserer christlichen Tradition“, sagte Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau betonte dabei besonders den engagierten Einsatz der vielen Kinder und Jugendlichen: „Sie verzichten in ihren Ferien auf ihre Freizeit, gehen bei Wind, Kälte und Schnee von Haus zu Haus und setzen damit ein starkes Zeichen für Solidarität, Verantwortung und Menschlichkeit. Die Sternsinger sind engagierte Botschafterinnen und Botschafter des Friedens, der Hoffnung und der gelebten Nächstenliebe.“

Schwerpunkt Tansania

Der heurige Schwerpunkt der Dreikönigsaktion liegt auf Tansania. Dort werden insbesondere Projekte zur Stärkung von Frauen, zur Bildung von Mädchen sowie zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit und Existenzsicherung von Familien gefördert. Die Dreikönigsaktion unterstützt jährlich rund 500 Hilfsprojekte weltweit.