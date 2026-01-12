Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Sternsinger auf Besuch bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im NÖ Landhaus
© Land NÖ

Friedensbotschafter

Sternsinger auf Besuch bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im NÖ Landhaus

12.01.26, 14:48
Teilen

Sternsinger aus der Dompfarre St. Pölten haben kürzlich die traditionellen Friedenswünsche und Segensgrüße ins NÖ Landhaus nach St. Pölten gebracht und wünschten dabei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) alles Gute für das Jahr 2026.  

Bei dieser Gelegenheit sprach die Landeshauptfrau den vielen Sternsingerinnen und Sternsingern, ihren Begleiterinnen und Begleitern sowie den Ehrenamtlichen im Hintergrund in den Pfarren Respekt und Anerkennung aus und dankte allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, die diese Aktion großzügig unterstützen.

Botschafter des Friedens

„Das Sternsingen ist ein wunderschönes Brauchtum, tief verwurzelt in unserer christlichen Tradition“, sagte Mikl-Leitner. Die Landeshauptfrau betonte dabei besonders den engagierten Einsatz der vielen Kinder und Jugendlichen: „Sie verzichten in ihren Ferien auf ihre Freizeit, gehen bei Wind, Kälte und Schnee von Haus zu Haus und setzen damit ein starkes Zeichen für Solidarität, Verantwortung und Menschlichkeit. Die Sternsinger sind engagierte Botschafterinnen und Botschafter des Friedens, der Hoffnung und der gelebten Nächstenliebe.“

Schwerpunkt Tansania

Der heurige Schwerpunkt der Dreikönigsaktion liegt auf Tansania. Dort werden insbesondere Projekte zur Stärkung von Frauen, zur Bildung von Mädchen sowie zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit und Existenzsicherung von Familien gefördert. Die Dreikönigsaktion unterstützt jährlich rund 500 Hilfsprojekte weltweit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden