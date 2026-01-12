Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Nackter Mann von hinten
© Getty/Symbolbild

Beamte verletzt

Nachbar randalierte splitternackt in Mehrfamilienhaus - Festnahme

12.01.26, 11:26
Der nackerte Randalierer ging schließlich auch gegen die Beamten los. 

Diesen Anblick werden die Bewohner des Mehrparteienhauses in Floridsdorf wohl nicht so schnell vergessen. Dort soll am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr ein Nachbar randaliert haben.

Splitternackt, voll betrunken und mit Zigarette im Mund soll der 26-jährige Österreicher mehrere Türen im Haus beschädigt haben. Als er versuchte das Haus zu verlassen, konnten die alarmierten Polizisten ihn stellen. Beruhigen konnten die Beamten den Randalierer allerdings nicht. Der nackte Mann wurde im Zuge der Sachverhaltsklärung immer aggressiver und stieß sogar mit seinem Kopf gegen den Bauch eines Polizisten. 

Bei seiner Festnahme wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Es hagelte Anzeigen wegen des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und mehrfacher Sachbeschädigung. Der 26-Jährige wurde aufgrund einer mutmaßlich vorliegenden psychischen Beeinträchtigung in ein Krankenhaus gebracht. Es wird ermittelt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

