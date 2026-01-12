Alles zu oe24VIP
Böller
© APA

Mit Messer

Überfall wegen Feuerwerkskörpern: Vier Burschen festgenommen

12.01.26, 08:47 | Aktualisiert: 12.01.26, 10:53
Die Tatverdächtigen hatten zu Silvester

Nach einem Überfall auf fünf Teenager zu Silvester in Wiener Neustadt sind vier Burschen festgenommen worden. Die Verdächtigen sind nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag 14 bis 18 Jahre alt. Sie hatten es auf die Feuerwerkskörper ihrer Opfer abgesehen.

Die Opfer, fünf Teenies, waren laut Polizei sogar mit einem Messer bedroht worden. Die 13- bis 14-Jährigen wurden so zur Herausgabe der pyrotechnischen Gegenstände gezwungen, an denen sich die Tatverdächtigen jedoch nicht lang erfreuen konnten. Sie wurden an einem Imbissstand aufgespürt.

Ein 18-jähriger Türke war den Angaben vom Montag zufolge teilweise, drei Syrer im Alter von 14 und 15 waren umfassend geständig. Der junge Erwachsene wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Die drei jugendlichen Beschuldigten werden angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

