Michael Strugl
© APA/GEORG HOCHMUTH

Ab März

Energie-Hammer: Verbund senkt Strompreise um ein Drittel

12.01.26, 13:28
Verbund senkt ab März die Strompreise für Haushalte und Gewerbebetriebe auf unter 10 Cent je Kilowattstunde. 

Österreichs größter Stromkonzern Verbund senkt ab März die Strompreise von derzeit 15,6 Cent je Kilowattstunde auf unter 10. Das kündigte Verbund-CEO Michael Strugl am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten an. Hinzu kommen noch Steuern, Abgaben und Netzkosten. 

Der sogenannte "Österreich-Tarif" steht auch Neukunden offen. Die Vertragsbindung beträgt ein Jahr. Möglich sei die Preissenkung, "weil im Zuge der Normalisierung der Strompreise uns auch die Beschaffung diesen Spielraum gibt", so der Verbund-Chef. 

Österreich-Tarif als "weiterer großer Schritt" 

Via Aussendung lobte die Regierung die Preissenkung als "nächsten großen Schritt für günstigeren Strom und mehr Wettbewerb" und hob bereits getroffene Maßnahmen der Regierung hervor. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) erklärte etwa: "Der Österreich-Tarif des Verbund ist auf diesem Weg ein weiterer großer Schritt: Er sorgt für deutlich niedrigere Energiepreise und stärkt zugleich den Wettbewerb am Strommarkt."

Christian Stocker

Christian Stocker. 

© APA/HANS KLAUS TECHT

Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP): „Als Bundesregierung sind günstigere Strompreise und eine Entlastung der Österreicher/innen unser oberstes Ziel. Dabei müssen auch die Energieversorger Verantwortung übernehmen und für günstige Preise und neuen Wettbewerb sorgen." Der Verbund als Staatsunternehmen tue jetzt genau das. Und: "Gleichzeitig unterstreichen wir einmal mehr die strategisch bedeutsame Rolle der Staatsbeteiligungen für den Standort und den Wohlstand Österreichs."

Hattmannsdorfer, Zehetner

Wolfgang Hattmannsdorfer und Elisabeth Zehetner. 

© APA/HELMUT FOHRINGER

Auch Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner zeigte sich via Aussendung erfreut: "Der Verbund geht dabei voran und bietet mit unter 10 Cent pro Kilowattstunde einen äußerst attraktiven Tarif. Ergänzend zum 6-Cent-Sozialtarif ab April wird dieses Angebot bereits ab März allen wechselwilligen Haushalten in Österreich zugänglich. Das Billigstromgesetz ist damit ein zentraler Hebel für faire Preise und spürbare Entlastung.“ 

Die bisher von der Regierung getroffenen Maßnahmen umfassen die Senkung der Elektrizitätsabgabe, die Senkung des Ökostrombetrags, die Netzkostenbremse sowie das "Billig-Strom-Gesetz".

