Messerstecherei in Flüchtlingsunterkunft
33-Jähriger bedrohte Sicherheitspersonal mit Messer

03.01.26, 15:08
Ein 33-Jähriger hat Samstag in Sölden (Bezirk Imst) gegen 4.30 Uhr Sicherheitspersonal eines Lokals mit einem Messer bedroht. 

Zuvor war es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Einheimischen und den Sicherheitsleuten gekommen, bei der der 40-Jährige verletzt wurde. 

Die Polizei schritt ein und beruhigte die Situation, nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige erstattet, hieß es.

