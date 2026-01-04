Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
einbruch
© Getty Images (Symbolbild)

Vorarlberg

Sprachen Räuber an: Fußgänger verhinderte Einbruch

04.01.26, 14:44
Teilen

Ein Spaziergänger hat am Samstagabend in Alberschwende (Bregenzerwald) einen Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus verhindert. 

Vorarlberg. Er wurde aufgrund von Geräuschen auf einen Mann aufmerksam, der sich an einem Terrassenfenster zu schaffen machte. Vom Spaziergänger angesprochen, gab der Mann an, "etwas schauen zu müssen", dann flüchtete er. Der Spaziergänger informierte die Polizei, die den Gesuchten wenig später an einer Bushaltestelle festnahm.

Nach Angaben der Polizei gelang die Überführung des verhinderten Einbrechers, weil ihm die Schuhspuren vom Tatort zugeordnet werden konnten. Außerdem erkannte der Spaziergänger die Stimme des Mannes wieder. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden