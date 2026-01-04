Sprachen Räuber an: Fußgänger verhinderte Einbruch

Ein Spaziergänger hat am Samstagabend in Alberschwende (Bregenzerwald) einen Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus verhindert.

Vorarlberg. Er wurde aufgrund von Geräuschen auf einen Mann aufmerksam, der sich an einem Terrassenfenster zu schaffen machte. Vom Spaziergänger angesprochen, gab der Mann an, "etwas schauen zu müssen", dann flüchtete er. Der Spaziergänger informierte die Polizei, die den Gesuchten wenig später an einer Bushaltestelle festnahm.

Nach Angaben der Polizei gelang die Überführung des verhinderten Einbrechers, weil ihm die Schuhspuren vom Tatort zugeordnet werden konnten. Außerdem erkannte der Spaziergänger die Stimme des Mannes wieder. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.