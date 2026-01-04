Todesdrama: 22-jähriger Skifahrer stirbt bei Sturz

Geriet neben den Pistenrand und kam 20 Meter unterhalb der Piste in Waldstück zu liegen.
Ein 22-jähriger Skifahrer ist am Samstag im Skigebiet Hochzillertal in Kaltenbach (Bezirk Schwaz) bei einem Sturz über steiles Gelände tödlich verunglückt.
Schwarze Piste Nr. 1
Der Deutsche geriet aus ungeklärter Ursache über den Rand der schwarzen Piste Nr. 1, informierte die Polizei.
Er kam rund 20 Meter unterhalb der Piste in einem Waldstück zu liegen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des 22-Jährigen feststellen.
Fremdverschulden ausgeschlossen.
Der Unfall des Mannes aus dem Landkreis Gelsenkirchen ereignete sich gegen 14.00 Uhr. Fremdverschulden wurde von der Polizei ausgeschlossen.