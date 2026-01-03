Mäci-Fans können jetzt einen eigenen Spielturm ersteigern

Die McDonalds-Filiale in Feldbach wechselt ihren Standort und will sich von ihrem kompletten Inventar trennen. Somit können Mäci-Fans unzählige Stücke über eine Online-Auktion ersteigern, unter anderem den bunten Spielturm mit Rutsche.

In Feldbach, Steiermark, feiert McDonalds die Eröffnung ihres neuen Restaurants in der Klaus-Künzel-Straße. Die alte Filiale in der Lugitschstraße wird dabei geschlossen. Nun soll das komplette Inventar vom alten Lokal versteigert werden.

Die Auktion findet auf der Plattform "aurena.at" statt. Neben zahlreichen Möbeln und Geräten, unter anderem Fritteusen, Stühle, Sonnenschirme, Getränkespender, sogar Dachventilatoren, können Fans auch den beliebten Spielturm mit Rutsche ersteigern.

Eine Schwierigkeit

Der farbenfrohe Turm ist besonders gefragt. Bisher wurden 41 Gebote (Stand 3.1.2025, 18:30 Uhr) abgegeben und das höchste Gebot liegt bei 2.200 Euro. Wer Interesse hat, soll gewarnt sein: Es gibt keine Versandmöglichkeit. Der Spielturm muss eigenständig demontiert und mit einem eigenen Fahrzeug abtransportiert werden.