Schwarzer Landesrat attackiert Ampel-Regierung

Tirols ÖVP-Wirtschaftslandesrat Mario Gerber übt Kritik an der Bundes-Dreierkoalition aus Volkspartei, SPÖ und NEOS.

Es brauche "weniger Ideologie" und stattdessen Politik mit "handfesten und konkreten Reformen", sagte Gerber am Sonntag zur APA am Rande eines Pressegesprächs am Innsbrucker Bergisel. Eine solche bundesweite, "praxisnahe" Wirtschaftspolitik sei nämlich dringend notwendig, "um endlich wieder die Wettbewerbsfähigkeit von Tirol und Österreich zu stärken."

Die "Zeit der Kompromisse" aufgrund der von ihm ausgemachten, verschiedenen Ideologien der drei regierenden Parteien sei jedenfalls "nun endgültig vorbei", führte Gerber weiter aus. Es sei nämlich hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie "bereits mindestens eine Minute vor zwölf ", so der Wirtschafts- und Tourismuslandesrat.

Gerber machte eine "Evaluierungsphase" in der Bundesregierung aus, für die er grundsätzlich zwar durchaus Verständnis habe. Aber: Diese dauere "schon viel zu lange", bemängelte der ÖVP-Politiker. Die aktuelle Lage der Wirtschaft brauche "endlich Taten", mahnte Gerber ein.