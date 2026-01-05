Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Diebe schleppten Tresor über Skipiste
© getty

Festnahmen

Diebe schleppten Tresor über Skipiste

05.01.26, 11:37
Teilen

Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen.

Fieberbrunn/Saalfelden. Zwei Männer sind in der Nacht auf Sonntag in ein Gastlokal in Fieberbrunn in Tirol (Bezirk Kitzbühel) eingebrochen, haben einen Tresor aus der Verankerung gerissen und diesen über eine angrenzende Skipiste zu einem Pkw geschleppt. Daraufhin verluden sie den Tresor und flüchteten. Zeugen setzten einen Notruf ab. Das Auto wurde schließlich von Polizisten in Saalfelden im Salzburger Pinzgau angehalten. Die Verdächtigen, Rumänen im Alter von 47 und 50 Jahren, wurden festgenommen.

Die mutmaßlichen Täter sollen das Einbruchswerkzeug im Raum Kitzbühel oder im Pinzgau gestohlen haben, berichtete die Polizei. Geschädigte wurden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Fieberbrunn (Tel. 059133/7202) zu melden. Weitere Ermittlungen waren im Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden