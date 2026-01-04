Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Truppe Shiffrin
© GEPA, APA

Truppe rettet ÖSV

Unglaubliche Rast beendet Shiffrins Siegesserie

04.01.26, 13:11
Camille Rast schockt die Ski-Welt: Die Schweizerin holt in Kranjska Gora den Doppel-Sieg und beendet damit die Siegesserie von Mikaela Shiffrin. ÖSV-Ass Katharina Truppe rettet mit Platz 5 die rot-weiß-rote Ehre.

Mehr Infos in Kürze...

