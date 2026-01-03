Laut Bauernregel: Das bedeutet ein kalter Jänner

Der Jänner gilt in den traditionellen Bauernregeln als richtungsweisender Monat für das gesamte Jahr.

Besonders sein Wetter wurde über Generationen hinweg genau beobachtet, denn man glaubte, daraus Rückschlüsse auf Frühling, Sommer und Ernte ziehen zu können.

Die wichtigsten Bauernregeln für den Monat Jänner

So heißt es: „Ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer gerne heiß.“ Ein kalter, schneereicher Jänner wurde als gutes Zeichen gesehen. Die Schneedecke schützt den Boden vor starkem Frost und speichert Feuchtigkeit, die den Pflanzen im Sommer zugutekommt. Ein heller, weißer Winter versprach daher nicht nur einen stabilen Boden, sondern auch einen warmen und fruchtbaren Sommer.

Auch die Regel „Der Januar muss krachen, soll der Frühling lachen“ betont die Bedeutung von Kälte. Mit „krachen“ sind strenge Fröste gemeint, die Schädlinge reduzieren und den Boden zur Ruhe bringen. Ein frostiger Jänner galt als Voraussetzung für einen gesunden, milden Frühling, in dem Pflanzen kräftig austreiben können.

Weniger positiv wurde ein ungewöhnlich milder Winter gesehen. „Wächst das Gras im Januar, ist’s im Sommer in Gefahr“ warnt davor, dass zu warme Temperaturen die Natur aus dem Gleichgewicht bringen. Beginnt das Wachstum zu früh, sind Pflanzen besonders anfällig für spätere Kälteeinbrüche, die Ernten nachhaltig schädigen können.

Ähnlich kritisch ist die Bauernregel „Hat der Januar viel Regen, bringt’s den Früchten keinen Segen.“ Dauerregen statt Schnee wurde als ungünstig betrachtet, da er Nässe, Fäulnis und Nährstoffverlust im Boden fördern kann. Statt eines gleichmäßigen Wasserreservoirs fehlt im Sommer oft die notwendige Feuchtigkeit.

Auch wenn moderne Meteorologie viele dieser Regeln relativiert, zeigen sie eindrucksvoll, wie eng das Leben der Menschen früher mit den natürlichen Rhythmen verbunden war. Die Bauernregeln zum Jänner sind damit nicht nur Wetterweisheiten, sondern auch ein kulturelles Zeugnis jahrhundertealter Naturbeobachtung.