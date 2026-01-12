Die Festspiele Reichenau unter der künstlerischen Leitung der Burgschauspielerin Maria Happel zählen zu den führenden Sprechtheaterfestivals im deutschsprachigen Raum. Vormittags wurde das ambitionierte Jubiläums-Programm in Anwesenheit der Landeshauptfrau vorgestellt.

Rund 130 Vorstellungen pro Saison stehen heuer auf dem Spielplan. 2026 stehen die Festspiele ganz im Zeichen des Jubiläums "100 Jahre Theater Reichenau“. Heute, Montag, wurde einen Ausblick auf das diesjährige Programm, das von 1. Juli bis 2. August den Blick auf "ein Jahrhundert Theatergeschichte in Reichenau“ richten wird, gegeben. Am Podium u. a. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Intendantin Maria Happel.

Landeshauptfrau: "unser starkes historisches und kulturelles Erbe"

2026 sei ein ganz besonderes Jahr, betonte die Landeshauptfrau in ihrem Statement: „Wir feiern 100 Jahre Theater Reichenau, und damit 100 Jahre Theatergeschichte in einer der eindrucksvollsten Regionen unseres Landes.“ Die Festspiele Reichenau seien „in einer einzigartigen Landschaft und mit einem starken historischen und kulturellen Erbe“ eines der "wichtigsten Sprechtheater-Festivals in Österreich“, zeigte sie sich überzeugt. Die künstlerische Exzellenz wirke „weit über die Bühne hinaus“, meinte Mikl-Leitner, und verwies auf 37.000 Besucherinnen und Besucher und 91 Prozent Auslastung im Vorjahr.

Maria Happel führe die Festspiele Reichenau seit mittlerweile fünf Jahren und habe diese „mit großer Professionalität, klarer künstlerischer Linie und starkem Bezug zur Region“ weiterentwickelt, so die Landeshauptfrau. 2026 setze man inhaltlich zwei klare Schwerpunkte, erläuterte sie weiters: Zum einen die Erinnerungskultur, um „Geschichte sichtbar zu machen“, und „das historische Bewusstsein zu stärken“, und zum anderen „Kinder und Familien“, etwa durch verstärkte Zusammenarbeit mit Schulen.

Premieren am laufenden Band

Der programmatische Schwerpunkt liegt auf österreichischen Autoren der Jahrhundertwende. Den Auftakt bildet Johann Strauß’ „Die Fledermaus“, mit der das Theater Reichenau am 1. August 1926 eröffnet wurde. Die Neuinszenierung, exklusiv für Reichenau, wird vom kongenialen Regieduo Nils Strunk und Lukas Schrenk in die wilden 20er Jahre gehoben und wird eines der Highlights der Saison. Getragen wird die Produktion von einem gesangsstarken Ensemble, unter anderem mit Harriet Jones, Anton Zetterholm, Jakob Semotan, Julia Edtmeier und Sebastian Wendelin.

Südbahnhotel Semmering wird mit Tolstoi bespielt

Als zweite Premiere folgt Arthur Schnitzlers „Reigen“. Inszeniert von Alexandra Henkel und Dietmar König thematisiert das Stück gesellschaftliche Fragen und gewinnt durch die historische Verbindung des Autors zur Region besondere Tiefe. Zu sehen sind unter anderen Therese Affolter, Daniel Jesch, Stefan Jürgens, Lukas Watzl und Stefanie Dvorak.

Im Südbahnhotel Semmering wird Leo Tolstois „Krieg und Frieden“ in der Regie von Philipp Hauß und in einer Dramatisierung von Nicolaus Hagg gezeigt. Die Inszenierung verwandelt das historische Gebäude erneut in ein atmosphärisch dichtes Großereignis, getragen unter anderem von Martin Schwab, Johanna Arrouas, Tim Werths und Johanna Mahaffy.

Joseph Roths „Die Legende vom heiligen Trinker“, eine Erzählung über Gnade, Neubeginn, Zufall und menschliche Würde, wird von Alexandra Liedtke im Großen Saal im Theater Reichenau inszeniert. Es spielen Joseph Lorenz, David Oberkogler, Gioia Osthoff und Oliver Urbanski.

Stefan Zweigs „Vierundzwanzig Stunden"

Als letzte Premiere der ersten Spielwoche folgt Stefan Zweigs „Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau“, in einer Dramatisierung von Thomas Kahry und in der Regie von Gordon Greenberg. Für dieses intensive Kammerspiel über Leidenschaft, Obsession und die Macht des Moments stehen Nils Arztmann, Alex Kapl, Sona MacDonald und Julia Stemberger auf der Bühne des neuen Spielraums.

Weitere Höhepunkte setzen Michael Niavarani mit einer Nestroy-Lesung sowie eine Thomas Bernhard-Lesung mit Nicholas Ofczarek, Tamara Metelka und Nikolai Tunkowitsch. Das beliebte Eröffnungsfest am 4. Juli im Kurpark Reichenau markiert den offiziellen Start der Festspiele. Stückeinführungen sowie Nach(t)gespräche bieten während der gesamten Saison vertiefende Einblicke in die Produktionen.