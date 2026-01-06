Weil sie nervten - Räuber aus Fluchtauto geschmissen

(W)irre Szenen spielten sich in der Nacht zum Dreikönigstag rund um eine Tankstelle in Favoriten ab: Ein offenbar völlig betrunkenes Räuber-Duo versuchte mit einem Taxi zu fliehen, kam aber nur 200 Meter weit. Dort wankten sie dann davon, ehe die WEGA - leider zu spät - vor Ort eintraf.

Wien. Zu dem Torkel-Coup auf eine Tankstelle auf der Grenzackerstraße nahe des Verteilerkreises in Favoriten kam es in den frühen Morgenstunden: Gegen 06:30 Uhr verständigte eine 58-jährige Angestellte den Polizeinotruf und gab aufgeregt an, soeben beraubt worden zu sein.

Rausch-Duo überfiel diese Tankstelle auf der Grenzackerstraße. © zVg

Nach Angaben der Mitarbeiterin waren davor zwei Männer in den Tankshop samt Kassabereich gekommen, um Zigaretten zu kaufen. Plötzlich griff einer der beiden - die wohl betrunken waren, aber mit einem Mal ein Ziel hatten - in seine Jackentasche, simulierte dabei offenbar einen Pistolenlauf und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da die Angestellte zunächst zögerte, schlüpfte der Mann hinter das Verkaufspult und griff selbst in die Kassa. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Ersten Ermittlungen zufolge hielten sie ein Taxi an, stiegen ein und ließen sich einige hundert Meter transportieren. Der türkische Taxler (46) verwies die beiden jedoch kurze Zeit später - konkret 200 Meter danach beim ÖAMTC-Stützpunkt auf Höhe der Daumegasse - seines Fahrzeugs. Gegenüber der WEGA. die das vermeintliche Fluchtfahrzeug erst später stoppen konnte, gab er an, er habe die Männer rausgeschmissen, da sie sich respektlos verhalten hatten und augenscheinlich stark alkoholisiert gewesen seien.

Verdächtige im Talahon-Outfit mit Nike-Sneakern

Die beiden Verdächtigen sind geschätzt unter 25, der ältere hellhäutig und der andere südländischer Herkunft. Beide trugen schwarze Jacken, Umhängetaschen, einer eine schwarze Flat-Cap (aka Schieber-Mütze), alle zwei hatten sauber gepflegte Air Force 1-NIke-Tunrschuhe. Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden unter der Telefonnummer 01/31310 57800 entgegengenommen.