Gartenhütte brannte aus
65-Jährige bei Gartenhütten-Brand schwer verletzt

06.01.26, 10:38 | Aktualisiert: 06.01.26, 12:45
Die Frau sprang aus dem Fenster, erlitt aber schwere Verbrennungen. 

. Eine 65-Jährige ist in der Nacht auf Dienstag beim Brand einer Gartenhütte in Sierning (Bezirk Steyr-Land) schwer verletzt worden. Sie hatte sich noch durch einen Sprung aus dem Fenster ins Freie retten können, erlitt aber schwere Verbrennungen, so die Polizei. Die Frau, die offenbar in der Hütte gewohnt hat, wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Wien geflogen.

Als die Feuerwehr kurz nach Mitternacht bei der Gartenhütte eintraf, stand diese in Vollbrand. Die Ursache des Feuers war vorerst unklar, heute haben Ermittlungen dazu begonnen. 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Bereits am Montagnachmittag war in Frankenburg (Bezirk Vöcklabruck) ein 41-Jähriger beim Brand eines kleinen Holzhauses leicht verletzt worden. Er wurde ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Auch hier ist die Brandursache noch unklar.

