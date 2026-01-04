Luftraum über Griechenland gesperrt: Nichts geht mehr

Über Griechenland geht derzeit nichts mehr: Laut Medienberichten ist der gesamte Luftraum gesperrt, Flugverkehr findet aktuell nicht statt.

Der gesamte Luftraum über Griechenland ist laut Medienberichten gesperrt.

Offizielle der zivilen Luftfahrtbehörde sowie des Flughafens bestätigten gegenüber der deutschen Bild, dass es derzeit keine eingehenden Flüge gibt.

Der Flughafen in Athen aus der Luft:

© getty

Keine eingehenden Flüge

Nach Angaben der Behörden ist aktuell kein Flugverkehr möglich. Maschinen können weder in Griechenland landen noch den Luftraum überqueren.

© getty

Möglicher Systemausfall

Als mögliche Ursache wird ein Ausfall aller Kommunikationssysteme genannt. Eine offizielle Bestätigung zur genauen Ursache liegt derzeit nicht vor.