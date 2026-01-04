Alles zu oe24VIP
Luftraum über Griechenland gesperrt: Nichts geht mehr
Flugzeuge

Luftraum über Griechenland gesperrt: Nichts geht mehr

04.01.26, 11:02
Über Griechenland geht derzeit nichts mehr: Laut Medienberichten ist der gesamte Luftraum gesperrt, Flugverkehr findet aktuell nicht statt. 

Der gesamte Luftraum über Griechenland ist laut Medienberichten gesperrt.

Offizielle der zivilen Luftfahrtbehörde sowie des Flughafens bestätigten gegenüber der deutschen Bild, dass es derzeit keine eingehenden Flüge gibt.

Der Flughafen in Athen aus der Luft:  

Luftraum über Griechenland gesperrt: Nichts geht mehr
Keine eingehenden Flüge

Nach Angaben der Behörden ist aktuell kein Flugverkehr möglich. Maschinen können weder in Griechenland landen noch den Luftraum überqueren.

Luftraum über Griechenland gesperrt: Nichts geht mehr
Möglicher Systemausfall

Als mögliche Ursache wird ein Ausfall aller Kommunikationssysteme genannt. Eine offizielle Bestätigung zur genauen Ursache liegt derzeit nicht vor.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

