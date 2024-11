Große Neuigkeiten! Das Paar wird demnächst zusammenziehen.

Seit einigen Monaten sind Amira Aly und Moderator Christian Düren ein Paar. Alys Ex-Mann Oliver Pocher hat sich daran noch nicht ganz gewöhnt, gemeinsame Feierlichkeiten sind nach wie vor ein Thema mit großem Diskussionsbedarf .

Mehr zum Thema

Nächster Schritt

Doch Amira hat eine deutliche Meinung: Christian ist ihr Freund und somit Teil ihres Lebens. Er soll selbstverständlich an Feiern ihrer Kinder teilnehmen! Christian wird sogar bald noch einen größeren Stellenwert einnehmen. Wenn Amiras Haus fertig ist, soll er mit ihr einziehen. Der nächste Schritt in der Beziehung der beiden steht also an. Das verriet Amira jüngst in ihrem Podcast "Liebes Leben", den sie zusammen mit ihrem Bruder Hima aufnimmt.

Weg zum Haus

Der Weg zum Eigenheim ist kein einfacher, wie sie meint: "Bauen ist Hardcore! Es gibt ein Vogelschutzgesetz, Genehmigung für Bäume – wenn du gewisse Bäume wegnimmst, musst du so und so viele neu pflanzen oder 20.000 bis 30.000 Euro Strafe zahlen. Was ich alles an Behördengängen und Themen hatte die letzten Monate, ist krank. " Nun soll es aber geklappt haben mit der Genehmigung.

Darum darf er einziehen

Und, warum darf Christian mit ihr einziehen? Darauf gibt Amira eine süße Antwort. die mit ihrem ersten selbstgebastelten Adventkalender zu tun hat: "Wer mir so einen süßen Adventkalender bastelt, zieht natürlich auch mit mir ein."