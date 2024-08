Amira gibt sich in einem Clip äußerst kryptisch.

Für einen Riesen-Wirbel hat Amiras Alys (31) Entscheidung gesorgt, ihr Preisgeld von "Schlag den Star" zu behalten. Sie würde für die gemeinsamen Kinder mit Oliver Pocher keinen Unterhalt bekommen und derzeit ein Haus bauen.

Mehr zu Aly und Pocher

Viel Zuspruch

Auf Instagram habe Amira viel Zuspruch dafür bekommen. In einem Clip bedankt sie sich dafür. Daraufhin ätzt Ex Olli gegen sie: „Ihr seht, ich bin angeschnallt und sitze im Auto. Ich wollte noch mal kurz Hallo sagen und mich bedanken für die Tausenden von lieben Nachrichten, die ich jede Stunde bekomme, weil ich einfach nur auf Social Media bin.“

Pocher ätzt

Danach wird Oli richtig böse: „Und äh ja, ich hab hier gerade die Hose ein bisschen auf, weil ich gebumst habe und so fett geworden bin.“ Olli weiter: „Und ich hole jetzt die Kinder ab. Weil, ich habe immer die Kinder. Und nachts fahre ich dann auch immer nach Hause. Ach, ich habe immer so viel zu erzählen. Aber genug von mir. Zurück zu euch. Wie findet ihr mich eigentlich?"

Amira hat Geheimnis

Zwar entgegnet Amira nichts mehr in ihren Insta-Storys. Doch diese sind trotzdem spannend. Denn in einer Slide sagt die Mama von zwei Burschen, nach einem Tag voller Shootings: "Der Tag war so cool und ich habe viele Leute kennengelernt. Ich habe anderthalb Stunden nur Fotos gemacht, ich kann leider keines davon reposten, weil man da etwas sehen würde, was man noch nicht sehen sollte", sagt sie verschmitzt.

Schwanger oder neues Projekt?

Ist sie etwa wieder schwanger? Immerhin meinte sie in ihrem Podcast, sich noch weitere Kinder vorstellen zu können. Vielleicht geht es auch um ganz was anderes. Amira tigert sich sehr in ihre Arbeit, hat einige neue Projekte am Laufen. Und mit ihrem neuen Schatz, Moderator Christian Düren ist sie noch nicht lange zusammen.