Neue Liebe für Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden

Oliver Pochers Ex ist wieder glücklich vergeben. Ihr Neuer ist Unternehmer und wohnt bei Olli um die Ecke

Erst kürzlich ließ Sandy Meyer-Wölden (41) in ihrem gemeinsamen Podcast mit Oliver Pocher (46) aufhorchen. Darin verkündete sie, dass sie elf Jahre nach der Trennung wieder in Deutschland wohne und gar bei ihrem Ex-Mann eingezogen sei. Zumindest vorübergehend. Als Grund gab sie die gemeinsamen Kinder und den Job an. Doch der wahre Grund für den Umzug soll ein neuer Mann sein.

Sandys Neuer ist Unternehmer

Laut "Bild" sei Sandy frisch verliebt. Ihr neuer Freund sei Alexander Müller, ein Unternehmer aus Deutschland. Auch er soll drei Kinder haben und sich gut in die Patchwork-Familie einbinden. Kennengelernt haben sie sich laut Berichten beim "Greator Festival". Auch Olli soll Sandys Neuen bereits getroffen haben. Angeblich waren alle gemeinsam beim Rammstein-Konzert.

Patchwork

Alexander lebt ebenfalls in Köln, genau wie Sandys Ex-Mann Oliver Pocher. Freunde berichten davon, dass die beiden bereits Pläne für die Zukunft schmieden. Sie sollen schwer verliebt sein, aber auch wissen, dass es nicht einfach werden wird. Mit insgesamt sechs Kindern ist gute Organisation gefragt.