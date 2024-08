Olli Pochers Ex-Frau zieht wieder bei ihm ein

Gemunkelt wurde darüber schon länger, jetzt ist es fix: Sandy Meyer-Wölden kommt ist zurück Deutschland - bei Ex-Mann Olli!

"Willkommen zurück in Deutschland" - so startet der aktuelle Podcast "Die Pochers! - frisch recycelt" mit Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher. Damit bestätigt Pocher, was schon seit einiger Zeit im Raum steht. Ex-Frau Sandy hat jetzt ihre Zelte in Miami abgebrochen und ist mit ihren Kindern zurück nach Deutschland gezogen. "Eigentlich wusstest du's ja schon seit Jahren, dass es uns irgendwann zurück zieht. Die erste Breaking News des Tages: Wir sind wieder offiziell da, in Deutschland. Die Kinder und ich haben uns entschlossen, nach einer großen Familiensitzung, [...] dass wir offiziell wieder nach Köln kommen! Wer hätte das gedacht", so Meyer-Wölden.

Pocher wollte seine Ex schon länger näher bei sich haben, nicht zuletzt wegen der drei gemeinsamen Kinder. Bis jetzt pendelten beide hin und her, um die Patchwork-Familie aufrecht zu erhalten. Da neben den Kindern inzwischen auch der berufliche Schwerpunkt von Meyer-Wölden in Deutschland liegt, entschied sie sich zu dem Schritt. "Wir sind in Deutschland, beruflich total eingebunden, und die Kinder sind alle fünf in Amerika. Das macht so keinen Sinn", erklärt Sandy.

Ursprünglich wollte sie zurück in ihre Heimatstadt München ziehen, entschied sich aber letztendlich für Köln, wo auch Pocher wohnt und sie zahlreiche Freunde hat. Eigene Bleibe hat Sandy noch keine. "Wir bleiben auch erstmal bei dir. Zuhause", offenbart sie Olli im Podcast. Genug Platz für Sandy und ihre drei Kinder hat er offensichtlich. Dennoch soll es nur eine Übergangslösung sein, bis sie selbst etwas Passendes gefunden hat.

Zwilling bleiben in Miami zurück

Einziger Wermutstropfen: Aus ihrer Ehe mit einem US-Unternehmer hat Meyer-Wölden zwei weitere Kinder. Die 7-jährigen Zwillinge werden in Zukunft bei ihrem Vater in den USA bleiben. "Die haben da ihre Wurzeln, ihre Basis. Es wäre auch für die gar nicht so schlecht, auch mal in Deutschland das ein oder andere zu machen. Aber das ist ja auch ganz klar, dass man das mit dem Vater absprechen muss.", so Olli.

Bis es eine endgültige Lösung gibt, wollen Sandy und Olli für das nächste halbe Jahr weiterhin zwischen den USA und Deutschland pendeln.