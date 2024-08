Die Ex-Frau von OIiver Pocher verrät weitere schmutzige Details über ihre Beziehung

Den Namen Pocher hat sie bereits abgelegt. Jetzt heißt Amira wieder Aly. Laut ihrem Ex-Mann Oli Pocher ein teures Unterfangen: "Hat ja auch genug gekostet, dass sie den Namen ablegt." Amira selbst verrät jetzt aber in ihrem Podcast "Liebes Leben", wie der Namensstreit aus ihrer Sicht verlief. „Ich weiß noch damals, als ich ihn abgelegt habe – ich wollte ihn erst nicht ablegen. Und hatte sogar einen Doppelnamen vorgeschlagen. Das fand die Gegenseite nicht so geil.“ Sie wollte also gar nicht erst Pocher heißen...

Aly gewann 100.000 Euro

„Ich wollte diese Sendung als Amira Aly antreten und gewinnen. Ich freue mich riesig, meine Namen wieder zu tragen. Es fühlt sich einfach gut an." Amira gewann gerade bei "Schlag den Star" 100.000 Euro. Geld, das sie gut gebrauchen kann, denn Amira behauptet gar: "Olli zahlt seit einem Jahr keinen Kindesunterhalt." Pocher selbst teilte ebenso gegen seine Ex aus. "Rechnen war noch nie ihre Stärke", erklärt er auf Instagram und zählt auf, welche Fehler Amira angeblich gemacht habe.





Für Amira sei die Welt jetzt jedenfalls wieder in Ordnung und sie freue sich, ihren alten Namen wieder tragen zu dürfen: "Ich liebe ‚Amira Aly‘. Es ist so stimmig. Es passt einfach. Die Mama und der Papa haben sich schon was dabei gedacht, mich Amira zu nennen“, sagt sie.