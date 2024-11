Amira Aly mit emotionalen Worten über ihre Kinder.

Eine Situation, wie sie für jeden Elternteil ein Horror ist: Man weiß plötzlich nicht, was mit den eigenen Kindern ist, wo sie sich aufhalten!

An Grenzen gebracht

Auch Amira Aly, die mit Comedian Oliver Pocher zwei Söhne hat, musste das erleben. Im Podimo-Podcast „Liebes Leben” spricht Amira Aly mit Bruder Hima über einen schrecklichen Vorfall, der sie an ihre Grenzen brachte: Nachdem ihr Ex-Mann Oliver Pocher (46) die gemeinsamen Söhne nicht zur vereinbarten Zeit bei ihr zu Hause ablieferte, sei sie „hysterisch” geworden.

Entführung? Unfall?

Viele Gedanken müssen der jungen Mutter durch den Kopf gegangen sein... gab es einen Unfall? Wurden die Kinder entführt? Geht es ihnen gut? Pocher sei nämlich - entgegen seinen typischen Gewohnheiten, nicht auf seinen Handys erreichbar gewesen. „Was sehr untypisch ist für Olli”. Das bekräftigte auch ihr Bruder, denn „Olli ist immer erreichbar”.

Totale Panik

Rund eineinhalb Stunden habe sie nicht gewusst, was los ist voll Panik und Tränen: „Es war schon längst Schlafenszeit für die Kinder. Das kann ja nicht sein. Da wurde ich nervös. Ich habe total Panik bekommen. Ich habe auch irgendwann geweint”. Auch Bruder Hima versuchte Olli zu erreichen. Ruhiger, wie er meint, denn: "Als sorgende Mutter reimt man sich dann alles zusammen. Aber es ist dann auch schwierig, mit dir zu kommunizieren. Du warst in deinem Helikopter-Modus”, so Hima über Amira. Ihre schlimmste Angst sei, so Amira, die jedes Elternteils: Der Verlust der Kinder.

In dem Fall sei alles gut gegangen - Pocher habe keinen Empfang gehabt und sei zum Essen bei einer Burgerkette stehengeblieben.