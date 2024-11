× Oliver Pocher: Skandalöser Hitler-Vergleich mit Ex-Frau Amira

Oliver Pocher sorgt erneut für Aufregung: In einer aktuellen Talkshow äußerte er einen skandalösen Vergleich, der die Mutter seiner Kinder betrifft.

In der Schweizer Talkshow „Late Night Switzerland“ von Stefan Büsser, die mit dem deutschen „TV Total“ vergleichbar ist, sorgte Pocher erneut für Aufsehen. Trotz eines vollen Saals und lautem Applaus beim Einlass bemerkte Büsser: „Noch nie hatten wir auf die Ankündigung eines Gastes im Vorfeld so viele negative Reaktionen wie bei dir!“ Darauf Pocher: „Immer noch besser, als wenn es den Leuten scheißegal ist.“

Das Thema Scheidung von Amira Aly stand im Mittelpunkt des Abends und Pocher ließ sich wie immer nicht lumpen. Amira Aly (32) und Oliver Pocher (46) waren sieben Jahre lang ein Paar, vier Jahre davon verheiratet. Nach der Trennung schoss Pocher mehrfach gegen die Mutter seiner beiden jüngsten Söhne.

Auf die Frage, ob er während der Trennungszeit alles richtig gemacht habe, antwortete er trocken: „Ja, alles richtig gemacht.“ Büsser, der Pocher gut kennt, merkte an, dass man so nicht über die Mutter seiner Kinder sprechen sollte.

Irrer Vergleich mit Hitler

Pocher konterte: „Doch! Ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man auch so über die Mutter der Kinder reden. Es ist ja auch so: Putin hat ja auch eine Mutter. Und Hitler hatte auch eine Mutter.“ Diese Aussagen sorgten für Kopfschütteln im Publikum, und es blieb still – kein Applaus. Pocher schien die Empörung jedoch regelrecht zu genießen, während Büsser sarkastisch anmerkte: „Total legitimer Vergleich.“

"Form des Betrugs"

Pocher versuchte daraufhin seine Äußerungen zu erklären: „Am Anfang war die Trennung ja relativ friedlich. Aber durch das Herausfinden einer gewissen Form des Betrugs hat sich eine Dynamik entwickelt, die ich dann auch mit aufgenommen habe.“

Statt solche Themen mit einem Psychologen zu besprechen, zog er es allerdings vor, dies mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) in ihrem Podcast zu tun. Dies fand er viel lustiger, gestand Pocher. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten verstehen sich die beiden heute gut.