Pocher-Ex Amira Aly: Angst um ihre Sicherheit

Die Ex-Frau des Comedians fürchtet sich seit seinem Auszug alleine im Haus. Bald wird ihr neues Heim fertig.

Seit der Trennung von Ex-Mann Oliver Pocher (46) ist Amira Aly (32) oft ganz alleine im Haus, da er dann ja die Kinder hat. In diesen Tagen fühlt sich die Moderatorin besonders unsicher und ängstlich im Haus. Im Juli 2024 hatte verriet Amira bereits, dass sie ein Grundstück in Köln erworben hat, auf dem sie sich ihr Traumhaus bauen lassen möchte. In einer Instagram-Story zeigte sie, dass es sich um einen modernen Neubau in Marmor-Optik mit hohen Decken, großem Garten, Terrasse und einem Balkon mit Glasumrandung handelt.

Mehr lesen:

Wachhund als Beschützer?

Bis zur Fertigstellung muss sie aber noch im alten Zuhause bleiben. Im Podcast mit ihrem Bruder Hima plauderte sie über ihre Ängste. Es gäbe zahlreiche Einbrüche in der Nachbarschaft. Einer habe sich bereits zwei Hunde angeschafft, um besser geschützt zu sein. "Ich bin ja echt viel alleine auch mal und dann ist es komisch für mich, wenn ich hier alleine bin. Ich hab dann schon Angst", sagt sie. Sie habe ebenso über einen Wachhund nachgedacht. "So ein schöner Hund ... Aber ich sag dir: Mit dem willst du dich nicht anlegen. Der ist definiert, der hat Muskeln. Aber auch gleichzeitig sehr lieb, ein Beschützer und ein kinderlieber Hund."

Panikknöpfe und Sensoren

Bei einem Hund sei das Problem, dass man Gassi gehen müsse. "Ich gehe ja so schon nicht gerne spazieren und stell dir mal vor, ich muss jeden Tag dreimal mit ihm rausgehen, dass er einen schönen Auslauf hat", erklärt sie. Amira habe sich jedoch bereits mit Überwachungskameras, Sensoren und Panikknöpfen ausgestattet. "Ich bin abgesichert", sagt sie.