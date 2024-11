Oli Pochers Seitenhieb gegen Amira: Eine andere Ex findet er "deutlich attraktiver"

Oli Pocher tritt erneuet gegen seine Ex-Frau Amira nach.

In seinem Podcast sorgt Oliver Pocher erneut für Diskussionen, indem er über die Attraktivität seiner beiden Ex-Partnerinnen, Amira Aly und Alessandra Meyer-Wölden, spricht.

Der Comedian, der sich erst im August 2023 von Amira Aly getrennt hat, verglich die beiden öffentlich und erklärte, dass er Meyer-Wölden – die Mutter seiner drei Kinder – als die „deutlich attraktivere“ Ex-Partnerin empfinde. Die Scheidung von Aly wurde Anfang des Jahres offiziell, und sie ist inzwischen mit Moderator Christian Düren liiert.

Fiese Zuschauerfrage

In der aktuellen Folge des Podcasts „Die Pochers! Frisch recycelt“, den Pocher zusammen mit Meyer-Wölden aufnimmt, kam es bei einem Live-Auftritt in Rheinfelden in Deutschland zu einem Moment, der für Aufsehen sorgte. Eine Zuschauerin stellte die Frage, welche seiner Ex-Frauen Pocher attraktiver finde. Meyer-Wölden reagierte sichtlich irritiert und fragte empört: „Entschuldige mal, was ist das denn für eine Frage?“ Pocher antwortete dennoch und betonte, dass „innere Schönheit“ und charakterliche Eigenschaften für ihn eine Rolle spielten. Nach seiner Aussage habe sich Sandy für ihn in den letzten Jahren als die attraktivere Person entwickelt. Autsch, das war ein fieser Seitenhieb gegen Amira.

Pocher poltert und polarisiert

Pocher sorgt mit diversen Äußerungen immer wieder für Schlagzeilen und nutzt seine Plattform regelmäßig, um sich zu seinen Beziehungen und ehemaligen Partnerinnen zu äußern – ein Umstand, der kontrovers diskutiert wird und sein Image in den Medien weiter polarisiert.