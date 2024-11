Priester stirbt bei Angriff auf Kloster: 7 Menschen verletzt

In Spanien ereignete sich eine Horror-Tat.

Priester bei Horrorangriff auf Kloster in Valencia getötet, Sieben weitere Menschen verletzt, Verdächtiger auf freiem Fuß.

Ein 76-jähriger Mönch starb am Samtag Nachmittag im Krankenhaus in der ostspanischen Stadt Valencia, die immer noch unter den jüngsten verheerenden Überschwemmungen leidet, bei denen mehr als 200 Menschen ums Leben kamen.

Täter schlug brutal zu

Ein Mönch wurde getötet und sieben weitere Menschen verletzt, nachdem ein Mann in ein spanisches Kloster eingebrochen war und begonnen hatte, sie anzugreifen. Der mutmaßliche Täter riefen wohl: „Ich bin Jesus Christus.“

Kloster Santo Espiritu del Monte in Gilet

Der Eindringling soll die Mönche heute Morgen einen nach dem anderen in ihren Zimmern angegriffen haben, nachdem er über einen Zaun gesprungen war.

Das Drama ereignete sich im Kloster Santo Espiritu del Monte in Gilet, 35 Autominuten nördlich von Valencia. Drei Mönche im Alter von 57, 66 und 95 Jahren liegen wegen ihrer Verletzungen im Krankenhaus, obwohl es Berichten zufolge noch weitere Mönche gegeben hat, die angegriffen wurden. Es wird davon ausgegangen, dass die Polizei noch immer in den Bergen in der Nähe des Klosters nach dem Angreifer sucht.