2:1-Erfolg für Sturm gegen Hartberg

Der Meister siegt.

Meister Sturm Graz hat in der 13. Runde der Fußball-Bundesliga das steirische Derby in Hartberg für sich entschieden. Das Team von Coach Christian Ilzer gewann am Samstag beim TSV mit 2:1 (1:0) und verteidigte mit nun 29 Punkten die Tabellenführung. Neuer Zweiter ist vorerst die Wiener Austria (24), die beim Wolfsberger AC mit 1:0 (0:0) erfolgreich war. Den ersten Ligasieg feierte der GAK, der Aufsteiger schlug in Graz die WSG Tirol mit 2:1 (1:0).

In der Tabelle bleibt der GAK zwar Letzter, hat nun aber wie der elftplatzierte SCR Altach neun Zähler. Die Altacher empfangen am Sonntag den LASK. Blau-Weiß Linz bekommt es mit Red Bull Salzburg zu tun (jeweils 14.30 Uhr), während der SK Rapid die Klagenfurter Austria empfängt (17.00).