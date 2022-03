Britneys irres Nacktprotokoll

Britney Spears befreit sich von allen Zwängen - auch von überflüssiger Kleidung

Im Juli 2021 kam die Wende im Endlos-Drama um Pop-Star Britney Spears (40). Die Sängerin feierte erste Erfolge im Vormundschaftsstreit gegen ihren Vater Jamie (69). Zur selben Zeit startete Britney auch ihren Befreiungsschlag in den sozialen Medien. Ein erstes Oben-ohne-Foto sollte zeigen, dass sie langsam wieder ein selbst bestimmter Mensch werde.

Fast täglich zeigte Britney nackte Haut. Zahlreiche Oben-ohne-Bilder und Aufnahmen ihrer Kehrseite zierten fortan ihr Instagram-Profil. Immer wieder machte sie dabei auch Anspielungen auf ihre Familie: "Ihr könnt meinen Hintern küssen", schrieb sie zum Beispiel.

Am 1. Oktober 2021 zog Britney dann im Urlaub erstmals komplett blank. "Im Pazifik zu spielen, hat noch niemandem geschadet. Meine Fotos sind nicht bearbeitet", schrieb sie dazu.

Baby-Pläne und Drogen-Vorwürfe

Britney ist jetzt frei und zeigt das auch gerne. Im Urlaub mit ihrem Verlobten rekelt sie sich erneut hüllenlos am Strand. Zuvor warf Britney ihrer Familie vor, sie monatelang unter Drogen gesetzt zu haben. In ihrem neuesten Posting verrät die Sängerin, dass sie plane Babys zu machen. "Wir planen unsere Kinder in Polynesien zu bekommen", schreibt sie. Kürzlich kamen auch Gerüchte auf, dass Britney und Sam Ashgari bereits heimlich geheiratet haben. Immerhin nennt sie ihren Verlobten in einigen Postings bereits "Husband", also "Ehemann".