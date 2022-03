Nackt-Foto am Strand: Britney zeigt (wieder mal) alles!

Britney Spears genießt gerade ihren Urlaub Sam Asghari in den Tropen – und zeigt sich auf Instagram komplett nackt.

Pop-Sternchen Britney Spears gönnt sich derzeit eine Auszeit in den Tropen – und gibt dabei (wieder mal) intime Einblicke. Auf Instagram postete die 40-Jährige gleich eine Reihe von Nackt-Fotos, auf denen sie sich am Strand räkelt. Die intimsten Stellen sind dabei nur von kleinen Emojis verdeckt. In einem weiteren Posting teilte die Sängerin dann auch ein Video, in dem sie oben ohne am Strand herumtollt und im Wasser plantscht.

In der Vergangenheit hatte die ehemalige Pop-Prinzessin schon des Öfteren für Aufsehen gesorgt, weil sie sich in den sozialen Medien unverhüllt gezeigt hatte. Anfangs hatte sie mit den Skandal-Postings demonstrativ ihre neu gewonnene Freiheit gefeiert, nachdem die jahrelange Vormundschaft durch ihren Vater vor Gericht beendet wurde.

Bei den Fans stoßen die Fotos auf geteilte Meinungen. Während einige User Britney für ihren Mut feiern, geht die Freizügigkeit anderen zu weit: "Britney ist dabei, ihre Instagram-Seite zu verlieren", kommentiert etwa ein Nutzer.