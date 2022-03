Britney Spears Familie soll ihr Drogen verabreicht haben

Die US-Sängerin erhebt in einem Instagram-Posting schwere Vorwürfe gegen ihre Familie.

Britney Spears erhebt in einem Instagram-Posting schwere Vorwürfe gegenüber ihrer Familie. Sie habe unter der Vormundschaft ihres Vaters vier Monate lang die Hölle durchgemacht. "In einer Welt, in der es okay ist, seine Tochter einzusperren, sie dazu zu zwingen, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Von neun bis sechs Uhr, ohne Pause", schreibt sie in dem Posting.

Und sie geht noch weiter: In ihrem Tourbus seien täglich bis zu 100 Menschen ein- und ausgegangen – Privatsphäre? Fehlanzeige. Selbst wenn sie entkleidet war. "Ich wurde nackt gesehen, wenn ich mich umzog, ich war unter Drogeneinfluss und konnte nicht mal sprechen", schildert Britney Spears. Ihre Familie soll der Sängerin also Drogen verabreicht haben.

"Das ist mir vier Monate lang passiert, nachdem ich 13 verdammte Jahre für meinen Vater und meine Familie gearbeitet habe. Ich habe alles gegeben, nur um buchstäblich weggeworfen zu werden", fährt sie fort.

"Für meine Familie war ich nicht mehr als eine Marionette, aber für die Öffentlichkeit bin ich auf der Bühne aufgetreten und habe getan, was mir gesagt wurde. Aber noch schlimmer ist, dass dies von den Menschen, die ich am meisten geliebt habe, akzeptiert und gebilligt wurde."

Am Ende ihres Postings schreibt sie: "Ich bin noch nicht fertig. Ich will Gerechtigkeit und werde nicht aufhören, bis die, die mir geschadet haben, ihre Strafe erhalten."