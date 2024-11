Amira hat eine neue Beziehung. Doch Oliver Pocher dürfte das nicht entspannt sehen.

Sie sind schon mehrere Monate ein Paar: Amira Aly (32) und Christian Düren (34). Es sind also keine besonders neuen Fakten für Amiras Ex, Oliver Pocher.

Mehr zum Thema Pocher

Immer Sticheleien

Dieser stichelte übrigens von Anbeginn der Trennungsphase fies gegen seine Ex. Zuerst dichtete er ihr eine Affäre mit einem Mentalcoach an, dann hackte er auf ihr als Person herum. Das alles verpackte Pocher in eine Comedy-Show mit der er sogar auf Tour ging!

Feindseligkeiten

Nach einigen Monaten fragen sich Fans wie Amira selbst: Ist es nun nicht genug der Feindseligkeiten? Anscheinend nicht. Denn wie sie nun im Gespräch mit ihrem Bruder Hima im gemeinsamen Podcast "Liebes Leben" verriet, hat Oliver noch immer Probleme damit, Christian zu akzeptieren.

© Getty Images

Szenario

Kann wenigstens der Geburtstag des gemeinsamen Sohnes von Amira und Olli als Patchworkfamilie gefeiert werden? Dieser wird nämlich bald fünf Jahre alt. Amira: "Das wird sich noch herausstellen. Das ist natürlich kein einfaches Thema". Hima malt sich ein Szenario aus: "Ich würde euch gerne an einem Tisch sehen. Du, Christian und Olli, stoßt an und lacht einfach mal, Schwamm drüber!" Amira: "Mir musst du das nicht sagen."

Amira Pocher und ihr Bruder Hima. © Getty Images ×

Gemeinsamer Weg

Zu Halloween habe es nicht gut geklappt, so Amira. Ihre Vorstellung: Gemeinsam feiern. Sollte Oliver Christian aber nicht akzeptieren, dann gibt es für Amira keine Kompromisse: "Sollte es nicht machbar sein, dass mein Partner dabei sein kann, dann muss ich das halt einfach aufteilen", so Aly. Es sei definitiv "irgendwann mal an der Zeit, die Dinge anzunehmen, wie sie sind". Ihr neuer Partner Düren sei "ja auch kein Irgendjemand, sondern ein fester Bestandteil meines Lebens und das meiner Kinder".

Kriege es auch hin

Amira plädiert darauf, dass man einen Weg finde müsse. Sie kriege es ja auch hin: "Ich bin immer freundlich und bin da und tu und mach und helfe, wie ich kann. Und schenke den anderen Kindern was zum Geburtstag, wie es sich gehört. Ich mach das alles, ich krieg das hin, schön wäre es, wenn andere das auch endlich mal hinkriegen könnten."