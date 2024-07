Amira Pocher: Überraschend! So viel casht sie im Monat & dank ihr ist Olli erfolgreich wie nie

In den getrennten Podcasts der Pochers geht es derzeit richtig ab.

In den letzten Monaten hatte man den Eindruck, es würde bei den getrennten Pochers - Amira (31) und Olli (46) - langsam etwas ruhiger werden.

Mehr über die Pochers

Wirbel nach Ruhe

Beide lobten einander für den Umgang mit den gemeinsamen Kids, Olli stichelte weit weniger als in den Monaten zuvor. Doch das at sich nun geändert. Jüngst griff Olli nämlich das Thema Nachname in seinem Podcast, den er zusammen mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (41) betreibt, auf. Und da meinte er: "Weil grundsätzlich ja alle Frauen damit kommen: 'Ich möchte so heißen wie meine Kinder.' Das ist immer so das Standardargument. Aber du heißt ja nicht so, wie unsere Kinder mit Vornamen, es ist der Nachname. Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil er natürlich auch eine Marke ist."

Bombardiert von Olli-Fans

Nach diesen Aussagen soll es laut Amira, die sich nun in ihrem Podcast, den sie mit Bruder Hima betreibt, rund gegangen sein. Viele Olli-Fans hätten sie mit Nachrichten bombardiert. Nun reicht es Amira, die hinter der Aktion Kalkül vermutet und eine Machtdemonstration. Denn Olli weiß laut Amira natürlich über alles Bescheid: "Und er weiß es doch am besten. Er weiß ganz genau, was der Plan ist. Und langsam glaube ich, das ist schon so geplant platziert, dass er das immer wieder sagt in der Öffentlichkeit, dass wenn es dann passiert, er sagen kann: 'Nee, siehst du, wenn ich was sage, dann wird das auch so gemacht.'"

Hieb gegen Sandy

Amira reicht das hin und her und sie weißt schließlich auf jemanden anderen hin, der von dem Namen derzeit profitiert, nämlich Sandy: "Wer profitiert gerade von Olli", fragt sie ihre Zuhörerschaft.

Half ihm mit der Leinwand

Dann erklärt Amira, dass sie selbst wesentlich zum Erfolg des Comedians beigetragen hab, denn: "Als ich Olli kennengelernt habe, ist er durch Clubs in Deutschland getourt und das waren keine 1000er-Hallen, da waren 200, 300 Leute und ich habe die Leinwand hinter ihm gesteuert und ihm geholfen bei seiner Tour. Das waren ganz andere Zeiten. Und dann kam dieser Hype und den hatten wir gemeinsam." Sie erklärt, dass Olli noch nie eine so erfolgreiche Tour hatte, wie die aktuelle.

Das verdient Amira

Olli wiederum ordnete Amiras derzeitige Einkünfte in seinem Podcast bei mehreren Hunderttausend - pro Monat - ein.