Die beiden deutschen TV-Stars sind seit einiger Zeit ein Paar.

Endlich haben es die beiden offiziell bestätigt: Amira Pocher (31) und Christian Düren (34) sind ein Liebespaar. Bei ihrem ersten Auftritt bei der Modenschau von Marc Cain in Potsdam zeigten sich die beiden gerade einmal ein paar Sekunden gemeinsam am roten Teppich, ehe Düren wieder verschwand. Aber es war Zeit genug, um klar zu machen: Wir lieben uns!

Locker

Später bei der Fashion-Show ging es schon inniger zu. Christians Hand lag lässig am Oberschenkel seiner Freundin, die beiden suchten entspannt Nähe.

Über Kinder

Im Interview mit diversen deutschen Medien gab sich Amira ganz relaxed, sprach sogar von weiterem Nachwuchs: "Ich habe die Pille abgesetzt, weil sie einfach nicht gut für meinen Körper ist. Noch mehr Kinder? Ich bin ja noch jung, könnte das noch zwei- bis dreimal durchziehen …“

Düren: "Fühlt sich gut an!"

Und, was sagt Moderator Christian Düren über seine neue Freundin Amira? Wie war der erst Pärchenauftritt für ihn? "Es ist das erste Mal und deswegen ist es aufregend. Aber es ist total gut, fühlt sich gut an".

Beziehungsbestätigung

Ist das die ultimative Beziehungsbestätigung gewesen? "Ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Wir sind ja zusammen hier. Es fühlt sich gut an. Wir sind glücklich", so der taff-Moderator gegenüber seinen Kollegen.