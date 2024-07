Amira Pocher über Kinder mit Düren: "Bin ja noch jung"

Christian Düren ist jetzt auch offiziell der neue Mann an Amira Pochers Seite - sie spricht bereits über Zukunftspläne

Es war seit Monaten Tuschelthema: Amira Pocher (31) und Christian Düren sind jetzt auch ganz offiziell ein Liebespaar. Bei ihrem ersten Auftritt bei der Modenschau von Marc Cain in Potsdam zeigten sich die beiden gerade einmal ein paar Sekunden gemeinsam, ehe Düren wieder verschwand. Zeit genug, um klar zu machen: Wir lieben uns.

Im anschließenden Interview-Marathon plauderte Amira unter anderem darüber, dass sie das Versteckspiel leid war, aber auch über die Zukunftspläne und eine mögliche Familienerweiterung verlor sie klare Worte. „Jetzt muss ich mich erstmal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss", sagt sie lachend zu "Bild".

Amira Pocher und ihr neuer Freund Christian Düren bei der Fashion Show in Potsdam © Getty Images ×

Ihr Leben als Patchwork-Familie funktioniere mittlerweile einwandfrei. Es sei gut, dass sie nun noch immer in der Nähe ihres baldigen Ex-Mannes Oliver Pocher wohne: "Am Anfang war es zwar suboptimal und belastend für mich, aber jetzt funktioniert es super. Wir sind so sehr flexibel in der Kinderbetreuung, können für den anderen mal spontan für eine Stunde einspringen. Das ist toll!“

Amira über Babys: " Ich bin ja noch jung, könnte das noch zwei- bis dreimal durchziehen …"

Als es um das Thema Kinder geht, zeigt sich Amira sehr offen: "Ich habe die Pille abgesetzt, weil sie einfach nicht gut für meinen Körper ist. Noch mehr Kinder? Ich bin ja noch jung, könnte das noch zwei- bis dreimal durchziehen …“

Es funkte Anfang des Jahres

Pocher und Düren kennen sich schon lange. Die beiden Moderatoren hatten eine Zeit lang sogar das gleiche Management. Die Liebe entfachte aber dann erst Anfang 2023 so richtig. Damals waren die beiden Turteltauben in Kapstadt. Auch ein Urlaub mit Amiras Kindern auf Mallorca folgte im Anschluss: "Der Urlaub mit meinen Kindern war eine Generalprobe. Es hat super funktioniert. Er hat die Generalprobe bestanden. Wenn das nicht geklappt hätte, wären wir auch nicht zusammen.“ Man wolle auch in Zukunft zusammenziehen.