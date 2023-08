Drei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren wollten einen geklauten E-Scooter zu Geld machen und lieferten sich im Internet selbst aus.

Demnach meldete sich Dienstagabend ein Anzeiger bei der Polizei am Hauptbahnhof, dass er soeben seinen E-Scooter, der ihm gestohlen worden war, auf der Verkaufsplattform willhaben.at gesehen habe. In Abstimmung mit den Beamten vereinbarte der Mann einen Termin mit Kaufabsicht, wobei ihn zivile Beamte zu einer Adresse in Favoriten begleiteten.

Bei den "Verkäufern" handelte es sich um einen Slowenen, einen Einheimischen und einen Tschetschenen (13 und 14), die angesichts der Cops mit der haarsträubenden Story daherkamen, dass sie den Roller gefunden und nur den Besitzer gesucht hätten.

Eltern holten Söhne bei Polizei ab

Im nächsten Augenblick trafen weitere Polizisten mit einem anderen Opfer bei dem Teenie-Trio ein, der ebenfalls der Meinung war, dass der angebotene Scooter der seine sei, der ihm bei einem Einbruch gestohlen worden wäre.

Die Ermittlungen laufen, wer der rechtmäßige Eigentümer ist. Die 13-jährigen sind noch nicht strafmündig, ihr älterer Kumpel muss sich wegen Hehlerei und Einbruchsdiebstahl verantworten. Alle drei wurden von ihren Eltern abgeholt.