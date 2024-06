Amira Pocher spricht über ihre zweite Hochzeit

Die fesche Ex-Frau von Oliver Pocher spricht in ihrem Podcast über ihr Privatleben

Nach ihrer Trennung von Comedian Oliver Pocher (46) wurden Amira (31) immer wieder neue Männer angedichtet. Mit Moderator Christian Düren scheint sie dann aber ihr Glück gefunden zu haben. Gemeinsame Fotos aus dem Urlaub kommentierte sie damit, dass er nicht nur ein Flirt sei. Ist es also gar so ernst, dass sie sich eine zweite Hochzeit mit ihm vorstellen könnte? Im Gespräch mit ihrem Bruder plaudert die fesche Österreicherin genau über dieses Thema.

Pocher: "Ich bleibe ja nicht unverheiratet"

Im Podcast "Liebes Leben" erklärt sie: "Sollte ich lange in einer neuen Beziehung sein, glücklich und alles passt – natürlich kann ich mir dann irgendwann mal vorstellen, es vielleicht noch mal zu wagen." Also könnte es mit Christian definitiv noch etwas werden. "Ich bin 31. Ich bleibe doch jetzt nicht mein restliches Leben irgendwie Single und unverheiratet – so läuft das nicht! Hallo?"

Beziehung zu Oli weiterhin angespannt

Oliver Pocher sprach kürzlich über den Muttertag und darüber, ob er seiner Ex-Frau ein Geschenk machen werde: "Ja, eine Plastiktüte", sagte er zu seiner anderen Ex Sandy Meyer-Wölden. Dann gab er sich versöhnlich: "Nee, im Ernst: Ich würde Amira genauso etwas schenken. Sie hat ja auch etwas geleistet. Als Mutter macht sie einen guten Job."