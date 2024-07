Pocher-Kinder verspielen viel Geld & Sandy beschimpft sie wüst

Autsch! Nun gibt es Ärger für die Pocher-Kinder.

Die beiden Ex-Eheleute Sandy und Oliver Pocher halten ihr Privatleben raus aus der Öffentlichkeit.

Mehr über die Pochers

Wut über die Brut

Jedenfalls meist dann, wenn es um ihre Kinder geht. Doch nun ist den beiden vor lauter Wut etwas über ihren Nachwuchs rausgerutscht. In ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählen sie von einem Schock-Moment.

Größere Summen

Bei der Durchsicht der Kreditkartenabrechnung fielen Sandy mehrere Beträge auf, die ihr komisch vorkamen. Es waren kleine Beträge, doch dann auch plötzlich größere Summen. Insgesamt soll es sich um rund 1000 Euro gehandelt haben.

Zockerei

Was war passiert? Die Pocher-Kinder haben das Geld auf einer Plattform zum Zocken verwendet. Sandy war so sauer, dass sie Oliver anrief mit der Ansage: "Gib mir bitte eines von den kleinen Arschlöchern!" Und er entgegnete: Such dir eins aus!"

Die Konsequenzen für die Pocher-Kids: Sandy setzte auf den Entzug elektronischer Geräte und Oliver ließ sie Pfand einsammeln um die Summe etwas abzumindern. Gar nicht schlecht: Die Kinder bekamen durch die Aktion rund 135 Euro zusammen.